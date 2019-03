Ski LIVE: Riesentorlauf der Herren in Kranjska Gora

Die alpinen Ski-Herren gastieren für ein Technikwochenende im slowenischen Kranjska Gora, am Samstag steht dort der Riesentorlauf auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Salzburgs Ski-Supertar Marcel Hirscher steht vor dem Gewinn der achten großen Kristallkugel für den Gesamtweltcup und kann dieses Kunststück an diesem Wochenende in Kranjska Gora fixieren. Den Riesentorlauf-Weltcup hat Hirscher bereits für sich entschieden. Dennoch musste sich der seit einer Woche 30-Jährige in den letzten beiden Riesentorläufen (Bansko und bei der WM in Aare) seinem norwegischen Dauerrivalen Henrik Kristoffersen geschlagen geben.

Kann Hirscher heute zurückschlagen und seinen 69. Weltcupsieg feiern? Wie ergeht es den anderen ÖSV-Läufern? Der erste Durchgang in Kranjska Gora beginnt um 9.30 Uhr, die Entscheidung folgt ab 12.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN