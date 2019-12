Ski LIVE: Riesentorlauf der Herren in Val d'Isere

Riesentorlauf der Herren am Samstag in Val d'Isere - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Die Sieger der ersten beiden Riesentorläufe der Saison heißen Tommy Ford (der US-Amerikaner feierte in Beaver Creek seinen Premierensieg) und Alexis Pinturault (der Franzose gewann den Saisonauftakt in Sölden). Für das ÖSV-Team gab es im Riesentorlauf nach Marcel Hirschers Rücktritt bislang keine Spitzenplätze. Wer holt sich heute in Val d'Isere den Sieg? Wie ergeht es den ÖSV-Läufern? Der erste Durchgang beginnt um 9.30 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Lievticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN