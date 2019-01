Ski LIVE: Shiffrin führt beim Riesentorlauf am Kronplatz überlegen

Die alpinen Ski-Damen bestreiten am Dienstag am Kronplatz in Südtirol einen Riesentorlauf - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

Mikaela Shiffrin geht beim Riesentorlauf am Kronplatz wie erwartet auf ihren zehnten Saisonsieg los. Die US-Amerikanern führt nach Lauf eins klar 1,39 Sek. vor Weltmeisterin Tessa Worley (FRA). Die Slowakin Petra Vlhova (+1,42) ist in Südtirol Halbzeit-Dritte. Von den nur sieben ÖSV-Damen war Ricarda Haaser als 8. (+2,00) die Beste, Eva-Maria Brem lag nach 45 Fahrerinnen auf Platz 16. (+2,78). Anzeige Der zweite Durchgang beginnt um 13 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker! Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN