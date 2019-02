Ski LIVE: Shiffrin führt im Maribor-Slalom - jetzt die Entscheidung

US-Skistar Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Damen-Slaloms in Maribor überlegen in Führung. Die 23-Jährige hat genau eine Sekunde Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova, die beiden hatten am Vortag im Riesentorlauf einen Ex-aequo-Sieg gefeiert. Dritte ist die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,09 Sek.). Als beste Österreicherin rangiert Katharina Liensberger auf dem fünften Platz - verfolgen Sie den zweiten Durchgang ab 13 Uhr im Liveticker.

Bernadette Schild (2,25) als Neunte und die Elfte Katharina Truppe (2,75) blieben noch unter drei Sekunden Rückstand auf Shiffrin. Auch die Niederösterreicherin Katharina Huber (3,52) schaffte die Qualifikation für den zweiten Durchgang, der um 13.00 Uhr gestartet wird. Der erste Durchgang begann um 10 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.