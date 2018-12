Die alpinen Ski-Damen gastieren an diesem Wochenende am Semmering. Am Samstag steht der Slalom auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

SN/AP Mikaela Shiffrin und Co. greifen wieder an.

Den letzten Slalom am 22. Dezember in Courchevel konnte Seriensiegerin Mikaela Shiffrin für sich entscheiden. Wer ist heute am Semmering die Schnellste? Wie ergeht es den ÖSV-Damen? Anzeige Der erste Durchgang beginnt um 10.30 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

