Ski live: Slalom der Damen in Zagreb - setzt Shiffrin die Rekordjagd fort?

Mikaela Shiffrin geht als Titelverteidigerin in den Spezialslalom in Zagreb. Herausforderin ist unter anderem Petra Vlhova, die am Neujahrstag in Oslo das City Event gewann. Das Rennen startet um 13.00 Uhr (16.00 Uhr zweiter Durchgang) von der höchsten Erhebung über Zagreb, dem Sljeme. Verfolgen Sie das Rennen im SN-Liveticker!

SN/GEPA pictures Mikaela Shiffrin geht als Titelverteidigerin ins Rennen.