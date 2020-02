Ski LIVE: Slalom der Herren in Chamonix

Die alpinen Ski-Herren gastieren an diesem Wochenende im französischen Chamonix. Am Samstag geht dort ein Slalom über die Bühne - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Den letzten Slalom in Schladming konnte der Norweger Henrik Kristoffersen für sich entscheiden. Bei den ÖSV-Läufern setzte es nach einem leichten Aufwärtstrend in Schladming leider wieder ein enttäuschendes Ergebnis. Wie ergeht es Marco Schwarz und Co. heute? Wer holt am Samstag den Sieg beim Slalom in Chamonix? Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN