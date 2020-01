Ski LIVE: Slalom der Herren in Madonna die Campiglio

Nächster Herren-Slalom, nächste Chance auf den ersten rot-weiß-roten Podestplatz: Verfolgen Sie den Slalom in Madonna di Campiglio am Mittwoch im Liveticker.

Österreichs Slalom-Team der Männer kommt in diesem Winter nicht richtig in Schwung. Verletzungspech, Fehler und Material-Missgeschicke waren unter anderem schuld, dass in der Saison nach dem Rücktritt von Ski-Superstar Marcel Hirscher bisher kein Podestplatz herausschaute. Die nächste Chance auf ein Spitzenergebnis bietet sich am Mittwoch beim Slalom in Madonna di Campiglio. Der erste Durchgang startet um 17.45 Uhr, das Finale um 20.45 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN