Ski LIVE: Super-G der Herren beim Weltcup-Finale in Aare

Die Entscheidung im Super-G-Weltcup ist bereits gefallen. Doch wer schafft es in der Disziplinenwertung hinter Kjetil Jansrud aufs Podest? Verfolgen Sie das Rennen in Aare im SN-Liveticker!

Die Super-G-Kugel der Herren geht zum siebenten Mal in Folge an Norwegen. Wie 2015 und 2017 heißt der Gewinner Kjetil Jansrud. 2012 bis 2014 gewann Aksel Lund Svindal, 2016 war Aleksander Aamodt Kilde erfolgreich. Jansrud, der mit dem Heimsieg am Sonntag in Kvitfjell für die Entscheidung sorgte, hat nach fünf Rennen 360 Punkte auf dem Konto. Um die Plätze dahinter kämpfen in Aare der Salzburger Hannes Reichelt (222), der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr (220), Aksel Lund Svindal (214, NOR), Max Franz aus Kärnten (204) und Beat Feuz (174, SUI). Der Super-G beginnt um 12 Uhr.

Das Rennen im Liveticker:

(SN)