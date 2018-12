Die alpinen Ski-Herren gastieren an diesem Wochenende in Bormio. Am Samstag steht der Super-G auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

SN/GEPA pictures Max Franz und Co. greifen wieder an.

Den letzten Super-G am 14. Dezember in Gröden konnte der Norweger Aksel Lund Svindal für sich entscheiden. Wer ist heute in Bormio des Schnellste? Wie ergeht es den ÖSV-Läufern? Anzeige Der Super-G in Bormio beginnt um 11.45 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker! Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN

