Ski live: Super-G der Herren in Kitzbühel

Im alpinen SKiweltcup der Herren steht heute (Start: 11.30 Uhr) der Super-G der Herren in Kitzbühel auf dem Programm - verfolgt das Rennen im SN-Liveticker!

Kjetil Jansrud, Vincent Kriechmayr und Josef Ferstl heißen die Gewinner der drei Weltcup-Super-G in diesem Winter.

In Kitzbühel geht am Freitag zum Auftakt der Hahnenkammrennen der letzte Bewerb dieser Disziplin vor den Olympischen Spielen in Südkorea über die Bühne, Österreichs Korea-Quartett hat sich mit Kriechmayr, Max Franz, Hannes Reichelt und Matthias Mayer bereits so gut wie formiert.

In keiner anderen Disziplin präsentierten sich die ÖSV-Alpinskifahrer in der Olympiasaison als Mannschaft stärker - was geht heute?

Das ÖSV-Aufgebot: Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Max Franz, Vincent Kriechmayr, Romed Baumann, Christian Walder, Daniel Danklmaier, Christopher Neumayer, Patrick Schweiger

(SN)