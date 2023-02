Ski nordisch: Vorletzter Akt vor der WM in Planica

Der Saisonhöhepunkt für die nordischen Skisportler naht in Riesenschritten. Ehe es ab 21. Februar bei der WM in Planica um Gold, Silber und Bronze geht, springen bzw. laufen die ÖSV-Athleten noch um Weltcuppunkte - und WM-Nominierungen.Skispringen Frauen. Der vorletzte Akt vor den Weltmeisterschaften wird für die Österreicherinnen zum Heimspiel. Am Freitag (16 Uhr) und Samstag (9 Uhr) stehen in Hinzenbach zwei Einzelbewerbe auf dem Programm, für Eva Pinkelnig geht es um die Verteidigung der Weltcupführung. Weiter nicht dabei ist Sara ...