Ski-Österreich hat eine neue Siegfahrerin

Nur Gröden-Siegerin Ilka Stuhec war im Hundertstelkrimi schneller als Nicole Schmidhofer, die zur Nummer eins im ÖSV-Team mutiert.

Am Ende haben im Super G sechs Hundertstelsekunden über den Sieg und Platz vier entschieden. Ilka Stuhec durfte sich 24 Stunden nach ihrem Comebacksieg in der Abfahrt als Double-Siegerin auf der berühmten, aber wegen starker Adaptierungen bei den Damen nicht berüchtigten Saslong feiern lassen. Mittendrin im Kampf um den Sieg war wieder einmal eine Österreicherin und nach ihren Siegen in beiden Abfahrten von Lake Louise hat Nicole Schmidhofer nun auch im Super G gezeigt, dass der Weg zum Sieg in diesem Winter über sie führen wird. Und so überwog trotz nur fünf Hundertstel Rückstand auch die Freude über Platz zwei.