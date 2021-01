Ski-Salzburg ist am Boden der Realität angekommen

Die einst "erfolgreichste Skination" durchlebt eine harte Zeit im Weltcup. Vor Augen geführt bei den Heimrennen in Flachau, wo keine Salzburger am Start sind. Michael Walchhofer und SLSV-Präsident Bartl Gensbichler über die Gründe.

Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier und Michael Walchhofer posierten in Flachau an der Strecke vor dem Nachtslalom-Klassiker der Damen. Es hätte kein Bild gegeben, die die Situation im Salzburger Skisport besser beschreibt. Denn so glorreich die Vergangenheit und so vorbildlich und aufregend die aktuellen Weltcupevents ausgetragen werden, so trist sieht es derzeit sportlich im Weltcup aus. Weder bei den Damen am Dienstagabend noch am Wochenende bei den Herren waren und sind Salzburger am Start.

Es ist noch nicht allzu ...