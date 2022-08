Ski-Weltcup: Die Zukunft liegt am anderen Ende der Welt

Ab der Woche trainieren alle ÖSV-Weltcup-Gruppen der Damen und Herren in Südamerika.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden die Trainingsbedingungen auf den Alpengletschern fast überschwänglich gelobt, die finanziell wie logistisch aufwendigen Trips nach Südamerika gehörten der Vergangenheit an. Doch das Lob ist wie auch die gefrorene Unterlage Schnee von gestern. Der ÖSV hat wie berichtet schnell auf die Situation reagiert und alle Teams nach Südamerika geschickt - als letzte Gruppe fliegen jetzt die Herren-Techniker Mitte der Woche nach Chile.

Damit sind aktuell alle ÖSV-Weltcup-Gruppen bei Damen ...