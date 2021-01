Ski-Weltcup: Flachau steht als Ersatz für Kitzbühel parat

Nach dem Cluster in Jochberg wackelt die Weltcup-Fortsetzung. Die für dieses Wochenende geplanten Herren-Slaloms sollen in den Pongau verlegt werden.

Der Euphorie folgte im ÖSV relativ schnell die Ernüchterung: War man am Montag nach der Übernahme der Lauberhornrennen von Wengen noch freudig gestimmt, so hat die Mitteilung über den neuen Coronacluster in Jochberg doch für einige Sorgenfalten gesorgt. Denn diese britische Virusmutation war es, die am Montag für die Absage der Rennen am Schweizer Lauberhorn gesorgt hat. Die lokalen Behörden wollten das Risiko nicht eingehen, der Weltverband FIS kann viel riskieren, aber nicht die Absage der alpinen Ski-WM im Februar ...