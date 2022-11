Zweiter Anlauf für das erste Speedrennen der Saison: Die am Freitag abgesagte Abfahrt in Lake Louise (Kanada) soll am Samstag steigen. Verfolgen Sie das Rennen ab 20.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Im Training von Lake Louise stark: Daniel Hemetsberger.

Das Rennen im Liveticker