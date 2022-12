Ski-Weltcup: Ein Klimaaktivist ist Österreichs größte Abfahrtshoffnung

Der "Fridays for Future"-Aktivist und Vegetarier Julian Schütter ist als Österreichs größte Abfahrtshoffnung heuer im Ski-Weltcup gesetzt. Ein Gespräch über viele Widersprüche.

Eigentlich ist das schlechte Gewissen ein ständiger Begleiter von Julian Schütter. Und auch wieder nicht. Denn einerseits geniert sich der 24-Jährige für den ökologischen Fußabdruck, den er bisher allein mit dem Sommertraining in Chile, dem Abfahrtstraining in Copper Mountain und den Weltcup-Rennen in Lake Louise (CAN) und Beaver Creek (USA) hinterlassen hat. Andererseits sieht er seine Rolle als Skisportler auch als große Chance: "Es ist die Chance, als Sportler auf Dinge aufmerksam zu machen." Insofern wäre eine größere Bekanntheit für ...