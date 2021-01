Ski-Weltcup: Wengen-Ersatzrennen in Kitzbühel abgesagt - Flachau steht als Ersatz parat

Nach dem Cluster in Jochberg ändert sich das Weltcup-Programm: Die Wengen-Ersatzrennen in Kitzbühel wurden wegen der neuen Virusvariante abgesagt. Die Herren-Slaloms werden vermutlich in den Pongau verlegt.

SN/gepa Flachau wäre nach dem Damen-Nachtslalom nun für sogar zwei Herren-Slaloms am Wochenende bereit.