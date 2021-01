Ski: Wieder fehlte nur ein Wimpernschlag

0,11 Sekunden Rückstand am Semmering, jetzt 0,05 in Zagreb: Katharina Liensberger kommt ihrem ersten Slalomsieg immer näher.

Dieses Datum lastet schwer auf den Schultern der heimischen Slalom-Damen: 30. November 2014. An diesem Tag hat die Tirolerin Nicole Hosp als letzte Österreicherin einen Weltcupslalom gewonnen, damals übrigens in Aspen (USA).

Nun jagt Katharina Liensberger ihren ersten Slalomsieg und damit auch das Ende dieser Serie und das hat Züge eines Krimis: Mit zwei dritten Plätzen ging die Vorarlbergerin in die Saison, zuletzt fehlten ihr am Semmering als Zweite nur noch 0,11 Sekunden auf Michelle Gisin, am gestrigen Sonntag in Zagreb gar noch hauchdünne 0,05 Sekunden auf Petra Vlhová. Das Drehbuch hätte auch einen Höhepunkt vorgesehen: Der nächste Slalom ist der Heimklassiker in Flachau am 12. Jänner - ein Rennen mit Bedeutung für Liensberger, denn dort hat sie im Jänner 2019 ihren ersten Podestplatz geholt.

Mit den überaus knappen Entscheidungen wollte Liensberger dennoch nicht hadern. "Nein, gar nicht. Ich bin über diesen zweiten Platz überglücklich und ich weiß: Irgendwann kommen diese Hundertstelsekunden zurück und ich habe das Glück", meinte sie nach einem von den äußeren Bedingungen her schwierigen Lauf auf dem Sljeme von Zagreb. Denn Regen machte die Piste extrem weich, womit auch die Topläuferinnen zu kämpfen hatten. "Es war am Limit. Es war viel Feuchtigkeit in der Piste und ich habe einige Fehler gehabt, aber ich dachte nur: Ich muss das Tempo mitnehmen. Das dürfte mir gelungen sein."

Bemerkenswert: Die vier überragenden Läuferinnen des ersten Durchgangs (Vlhová, Liensberger, Gisin, Shiffrin) lagen auch im Endresultat in der Reihenfolge vorn. Dass Vlhová ihren 18. Weltcupsieg doch noch ins Trockene gebracht hat, das dachte die Slowakin selbst nicht mehr. "Es war extrem schwierig zu fahren, es waren schon viele Schläge in der Piste und am Ende bin ich auch noch quer gestanden - ich konnte es im Ziel nicht glauben, als die Eins geleuchtet hat."

Shiffrin verpasste ihr 100. Weltcuppodest ebenfalls nur um hauchdünne 0,05 Sekunden - aber: Die Dauerdominanz von Vlhová und Shiffrin (bis zum Semmering abwechselnd 28 Siege en suite) ist vorbei. Ein gutes Vorzeichen für Flachau ...