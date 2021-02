Damen-Coach Mitter macht Mut: "So eine WM ist immer lange"

Im Gegensatz zu den jetzt bereits weltmeisterlichen Ski-Herren ist den ÖSV-Damen der Auftakt in die Cortina-WM im Super-G nicht geglückt. Tamara Tippler war am Donnerstag als Siebente beste Österreicherin, dahinter folgten Ariane Rädler (16.), Christine Scheyer (17.) und Stephanie Venier (20.). "Wir kämpfen weiter, und wir werden da noch Gas geben. So eine WM ist immer lange", beruhigte Rennsportleiter Christian Mitter aber und erinnerte an seine Erfahrungen aus Aare.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Christian Mitter: "Wir kämpfen weiter"