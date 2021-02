Der Herr über die schnellen Kurven

Die Diskussion um die sonntägige WM-Abfahrt zeigt das Spannungsfeld, in dem sich Kurssetzer Hannes Trinkl bewegt.

Selten wurde über eine neue Rennstrecke so viel diskutiert wie über die "Vertigine" (Vertikale) in Cortina, wo am kommenden Sonntag (13 Uhr) die Entscheidung über Abfahrtsgold bei den Herren fallen wird. Zu leicht und zu flach sei diese, hieß es lange Zeit vorher. Ein Bild, das sich im WM-Super-G am Donnerstag völlig gedreht hat. Nach dem ersten Training am Freitag dann die Aufregung. Ein zu eckiger Kurs hat die Abfahrtselite empört. "Solche Ecken bin ich in einer Abfahrt nicht gewohnt", ...