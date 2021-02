Die Skikönigin Tina Maze eröffnet die WM als Schneekönigin

Sie hat sich rar gemacht: Doch zu Wochenbeginn war Tina Maze in Salzburg und verriet auch ein kleines Geheimnis.

Von diesem Duell kann die am Sonntag in Cortina beginnende alpine Ski-WM nur träumen: Anna Veith gegen Tina Maze. Zwei Ausnahme-Athletinnen, die sich einst in einem bemerkenswerten Winter ein Duell wie aus einem Drehbuch geliefert haben: Maze holte bei der WM 2015 in Beaver Creek (USA) zwei Mal Gold, Veith schlug Maze im Super G.

Danach nahm dieses Duell aber erst richtig Fahrt auf, wie die beiden Ski-Königinnen erzählten, denn beim Weltcup-Finale in Meribel wurde es richtig eng: ...