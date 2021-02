Erster WM-Tag in Cortina - kein Rennen, aber Winterzauber

Das Wetter hat den Organisatoren der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo gleich am ersten Wettkampftag am Montag einen Strich durch die Rechnung gemacht - und den Fotografen zu reizvollen Winterlandschaftsbildern verholfen.

SN/GEPA pictures Winterlandschaft am Montag, 8. Februar 2021, im raum Cortina d’Ampezzo.