Es wird sonnig und eisig kalt in Cortina

Das Wetter bei der Ski-WM in Cortina d´Ampezzo ist in den nächsten Tagen kalt und überwiegend sonnig. Das zeigen die Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Serie an Tiefdruckgebieten geht zu Ende und ein Hochdruckgebiet sorgt für deutlich ruhigeres, stabileres Wetter als in den vergangenen Tagen.

SN/APA (KEYSTONE)/JEAN-CHRISTOPHE B Die Sonne wird zum Dauergast unterhalb der Tofana