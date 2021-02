Favoritenkreis für den WM-Slalom wird größer

Henrik Kristoffersen meldet sich mit einem überraschenden und eindrucksvollen Sieg in Chamonix zurück. Marco Schwarz fährt der Kristallkugel entgegen und als Nummer eins zur WM. Spannende Entscheidungen stehen an.

46 von 71 Bewerben sind im Skiweltcup absolviert und auch die letzten beiden Herrenrennen vor der nächste Woche beginnenden WM brachten einen Vorgeschmack auf die Titelkämpfe in Cortina: Marco Schwarz bestätigte in den Slaloms von Chamonix auch bei extremen Pistenverhältnissen seine Konstanz auf höchstem Niveau und Henrik Kristoffersen meldete sich mit einem Comebacksieg rechtzeitig zurück in einem großen Kreis an Anwärtern auf Gold.

Die Nummer eins: Das ist und bleibt im Slalom Marco Schwarz. Zwar ist die Entscheidung ...