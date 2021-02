Gut-Behrami führt Schweizer Frauen-Team bei Alpin-WM an

Die Männer werden im Schweizer Aufgebot für die alpine Ski-WM in Cortina d'Ampezzo deutlich in der Überzahl sein. Am Dienstag hat der nationale Verband Swiss Ski neun Läuferinnen nominiert. Bei den Männern könnte nach den Wochenend-Rennen in Garmisch-Partenkirchen die pro Geschlecht mögliche Maximalzahl von 14 Athleten in der Mannschaft stehen.

SN/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Lara Gut-Behrami führt das Schweizer Frauen-Team bei der Ski-WM an