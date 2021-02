Hannes Reichelt: "Mit Müh und Not will ich gar nicht zur WM"

Der Salzburger muss in Garmisch über sich hinauswachsen, wenn er auf den Zug nach Cortina noch aufspringen will.

Eine Ski-WM ohne Österreichs Routinier Hannes Reichelt? Das gab es zuletzt 2005 und droht ihm nun 16 Jahre später im Herbst seiner Karriere. Dann nämlich, wenn der 40-jährige Salzburger auch in Garmisch-Partenkirchen am Freitag im Super-G und am Samstag in der Abfahrt (jeweils 11.30 Uhr/live ORF 1) nicht ins Fahren kommt. Angesichts seiner bisher besten Saison-Ergebnisse mit den Plätzen 16 und 18 muss Reichelt bereits - wie sein Vereinskollege Christopher Neumayer - über sich hinauswachsen. Die Folgen des Kreuzbandrisses vor ...