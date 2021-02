Katharina Truppe verpasst WM wegen Muskel- und Sehnenriss

Nächster bitterer Ausfall im ÖSV-Damenteam.

Das österreichischen Damen-Skiteam muss bei der WM in Cortina d'Ampezzo auf eine weitere Topläuferin verzichten. Katharina Truppe verletzte sich beim Slalomtraining auf der Reiteralm schwer. Bei einer Untersuchung in Graz bei Jürgen Mandl wurde ein Muskel- und Sehnenriss im Adduktorenbereich festgestellt. Die Kärntnerin muss mehrere Wochen pausieren.

Erst am Mittwoch wurde der Ausfall von Ricarda Haaser wegen eines Bandscheibenvorfalls bekannt. "Nach dem Ausfall von Ricarda ist das Fehlen von Katharina bei der WM natürlich sehr bitter für das gesamte Team. Mit den beiden werden zwei starke Läuferinnen fehlen, die in mehreren Disziplinen angetreten wären. Das müssen wir nun hinnehmen und werden aber trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft an den Start bringen", erklärt der sportlicher Leiter der ÖSV-Damen, Christian Mitter. Vor Haaser und Truppe waren bereits Nicole Schmidhofer, Bernadette Schild und Nina Ortlieb verletzungsbedingt ausgefallen.

Quelle: APA