Kriechmayr: "Habe mich heute einmal richtig angeschwitzt"

Nachgefragt bei Skirennläufer Vincent Kriechmayr (29), der am Freitag den Super-G bei der WM in Cortina d'Ampezzo gewonnen hat. Für den Oberösterreicher war es der erste Weltmeister-Titel in seiner Karriere.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Kriechmayr ist erstmals Weltmeister