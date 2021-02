Diese alpine Ski-WM in Cortina wird einen Extraplatz erhalten. Drei Erkenntnisse, die sich daraus ziehen lassen.

Noch vor zwei Monaten war der fast demonstrativ zur Schau gestellte Optimismus der italienischen Organisatoren in puncto Ski-WM vielen in dem Zirkus reichlich suspekt. Aber: Man ist ein hohes Risiko in Pandemiezeiten eingegangen und ist belohnt worden. Diese WM wäre auch in normalen Zeiten ein Erfolg gewesen, aber unter diesen besonderen Umständen und genau 22.500 Coronatests später kann man nur sagen: Es war die bestmögliche WM zu diesem Zeitpunkt. Man hat alles dem Sport untergeordnet und wurde mit Neuschneemassen, Frühlingstemperaturen ...