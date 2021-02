Liensbergers Traum begann mit dem Eichhörnchen

Ohne jemals ein Weltcuprennen gewonnen zu haben, wird Katharina Liensberger Doppelweltmeisterin und zur Sensation der Ski-WM in Cortina.

Cortina bleibt ein goldener Boden für den österreichischen Skisport: Auf der Slalompiste "Druscié", die seit 1937 befahren wird und auf der 1956 schon Toni Sailer Gold gewonnen hat, schrieb Samstag Katharina Liensberger ein weiteres Kapitel rot-weiß-roter Ski-Historie - auch wenn man mit diesem Begriff vorsichtig sein sollte. Liensberger deklassierte im WM-Slalom ihre Konkurrentinnen in einer Art, die staunen ließ - und auch nicht. Denn mit dem Selbstvertrauen und dem Flow, mit dem die junge Vorarlbergerin hier unterwegs war, konnte am Ende nichts mehr überraschen.

Dabei stellte Liensberger alles auf den Kopf, was man gemeinhin Papierform nennt: Liensberger hat noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Liensberger ist noch nie nach dem ersten Durchgang als Führende in ein Rennen gegangen. Und seit 2017, auch das ein beachtliches Detail, gab es nur einen einzigen Slalom, in dem die Siegerin nicht Petra Vlhová oder Mikaela Shiffrin hieß (sondern Michelle Gisin). Am Ende schied eine völlig entnervte Gisin schon nach wenigen Toren aus, hatte Vlhová genau 1,00 Sekunden Rückstand, Shiffrin 1,98. Welten in einer Disziplin, in der es um Hundertstelsekunden geht.

"Ein Traum ist für mich wahr geworden", meinte Liensberger, die gestand, dass sie schon einmal von einem Rennsieg mit genau einer Sekunde Vorsprung geträumt habe. Sie schien die ganze Zeit in Cortina auf ihrer eigenen Wolke zu schweben und hat jedes Detail für sich positiv ausgelegt. Schon zu Wochenbeginn hätten sie und ihr Servicemann je ein Eichhörnchen an der Strecke gesehen. "Da wusste ich: Die WM wird gut." Zur Erklärung: Das Eichhörnchen Corty war das Maskottchen dieser WM. Liensbergers Erfolgsrun mit zwei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille zeigt, was möglich ist, wenn man im Kopf frei ist. Das Gegenteil war Petra Vlhová: Die Seriensiegerin aus der Slowakei beklagte schon nach der ersten Woche Müdigkeit und stellte früh fest, dass der Weltcup wichtiger sei als die WM.

Liensbergers Triumphzug durch die WM kam für viele überraschend, nicht ganz so für ihr engstes Trainerteam. Dort lobt man ihre Beharrlichkeit und Energie, mit der sie sich auch Details widmet. Dort erinnert man sich mitunter aber auch mit Schrecken an jene Situation im Jahr 2019, als Liensberger nach einem Streit um Material und Ausrüster gar den ÖSV verlassen wollte. Dass nach der Saison jetzt wieder ein Wechseljahr ansteht und die Diskussion neu aufflammen könnte, darüber wollte in der Feierstunde lieber niemand sprechen.

Ergebnis Slalom: 1. Katharina Liensberger (AUT) 1:39,50 Min. - 2. Petra Vlhová (SVK) +1,00 Sek. - 3. Mikaela Shiffrin (USA) +1,98 - 4. Wendy Holdener (SUI) +2,34. Weiter: 6. Chiara Mair +2,75 - 11. Franziska Gritsch +3,55 (beide AUT). Ausgeschieden u. a.: Katharina Huber, Michelle Gisin.