Topfavoritin Mikaela Shiffrin hat in der Kombination der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo die Goldmedaille gewonnen - die US-Amerikanerin ist im Slalom nicht mehr einzuholen. Es ist ihr insgesamt sechster WM-Titel.

Mikaela Shiffrin hat am Montag Kombinations-Gold bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo erobert. Die Topfavoritin aus den USA legte die Basis zum Triumph mit Platz drei im Super-G, ehe sie Slalom-Bestzeit erzielte. Hinter Shiffrin, für die es der bereits sechste WM-Titel, aber der erste in der Kombi war, landeten die Slowakin Petra Vlhova (+0,86) und Olympiasiegerin Michelle Gisin (+0,89) aus der Schweiz auf den weiteren Medaillenrängen. Ramona Siebenhofer wurde Fünfte.

Die Steirerin überraschte nach Halbzeit-Rang 15 mit viertbester Slalom-Zeit. Ihr Rückstand auf Shiffrin im Schlussklassement betrug aber schon satte 2,81 Sekunden. Auch die anderen ÖSV-Damen Franziska Gritsch, Ariane Rädler und Katharina Huber hatten schon im Super-G zu viel Zeit verloren. Für die Österreicherinnen war es das insgesamt zehnte WM-Rennen en suite ohne Einzelmedaille.

Shiffrin hat vier ihrer sechs WM-Titel in ihrer Paradedisziplin Slalom (2013, 2015, 2017 und 2019) geholt und kann diese Erfolgsserie am Samstag fortsetzen. Dazu wurde die Gewinnerin von 68 Weltcup-Rennen vor zwei Jahren in Aare erstmals Super-G-Weltmeisterin. In Cortina hatte die 25-Jährige vor ihrem Kombi-Sieg bereits Bronze im Super-G eingefahren. Shiffrin hält nun bei insgesamt neun WM-Medaillen (sechs Gold/ein Silber/zwei Bronze).

Speed-Spezialistin Siebenhofer hatte als 15. im Super-G (+1,07 Sek.) bereits mehr als eine Sekunde auf das Halbzeit-Toptrio Federica Brignone, die im Slalom bereits kurz nach dem Start ausschied, Elena Curtoni (+0,01 Sek.) und Shiffrin (+0,06) verloren. "Ich habe zu viele Fehler gemacht, es verzeiht da runter nichts. Meine Super-G-Form war sowieso nie berauschend", hatte der selbstkritische Kommentar der 29-jährigen nach dem Super-G gelautet.

Der Bewerb im Liveticker:

Top-10 bei alpinen Ski-WM

Name Gold Silber Bronze Gesamt 1. Christl Cranz (GER) 12 3 - 15 2. Marielle Goitschel (FRA) 7 4 - 11 3. Anja Pärson (SWE) 7 2 4 13 4. Mikaela Shiffrin (USA) 6 1 2 9 * 5. Erika Hess (SUI) 6 - 1 7 6. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 5 2 2 9 7. Janica Kostelic (CRO) 5 - - 5 8. Tina Maze (SLO) 4 5 - 9 9. Hanni Wenzel (LIE) 4 3 2 9 10. Pernilla Wiberg (SWE) 4 1 1 6

