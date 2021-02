Bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo ist am Dienstag (9. Februar; 13 Uhr) der Super-G der Damen geplant - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Die logische Weltmeisterin im Super-G würde Lara Gut-Behrami heißen. Die Ski-Rennläuferin aus der Schweiz hat in ihrer erfolgreichsten Disziplin im Jänner in St. Anton, Crans-Montana und zweimal in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

Auch auf der WM-Piste Olympia delle Tofane in Cortina war die 29-Jährige im Weltcup bereits siegreich. Alles scheint also angerichtet für den ersten Gold-Triumph bei einem Großereignis. Verhindern will das unter anderem Tamara Tippler (AUT).

Bei den Titelkämpfen in Aare (Schweden) holten sich am 5. Februar 2019 Mikaela Shiffrin (1./USA) vor Sofia Goggia (2./ITA) und Corine Suter (3./SUI) die Medaillen.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN