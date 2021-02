Bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo soll es am heutigen Donnerstag endlich los gehen: Der Super-G der Damen ist um 10.45 Uhr angesetzt - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Die logische Weltmeisterin im Super-G würde Lara Gut-Behrami heißen. Die Ski-Rennläuferin aus der Schweiz hat in ihrer erfolgreichsten Disziplin im Jänner in St. Anton, Crans-Montana und zweimal in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

Auch auf der WM-Piste Olympia delle Tofane in Cortina war die 29-Jährige im Weltcup bereits siegreich. Alles scheint also angerichtet für den ersten Gold-Triumph bei einem Großereignis. Verhindern will das unter anderem Tamara Tippler (AUT).

Bei den Titelkämpfen in Aare (Schweden) holten sich am 5. Februar 2019 Mikaela Shiffrin (1./USA) vor Sofia Goggia (2./ITA) und Corine Suter (3./SUI) die Medaillen.

Tippler: "Ich schaue einfach, wo ich jetzt stehe, und probiere daran anzuknüpfen. Das ist zurzeit anscheinend zwischen zwei und sechs, wo ich bis jetzt war", meinte die Steirerin, die zweimal in diesem Weltcup-Winter in der Disziplin als Zweite und Dritte auf dem Podest stand. Wichtig sei, "dass man bei dem bleibt, was man immer gemacht hat und keine Experimente fabriziert".

Eine Medaille sei "keine gegessene Sache", aber "natürlich ein großes Ziel". Die Voraussetzungen würden stimmen. "Ich glaube, für mich spricht, dass ich heuer bei drei verschiedenen Rennen, bei dreimal verschiedenen Verhältnissen auf dem Podest war. Also die Form stimmt, ich habe meine Sachen beieinander. Das Material passt auch, das Vertrauen ist da", führte sie aus.

Das Rennen im Liveticker:

