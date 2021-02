Bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo steht am Mittwoch (17. Februar; 12:15 Uhr) der Teambewerb im Parallelrennen auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Das Rennen im Liveticker:

Bei den Titelkämpfen in Aare (Schweden) gingen am 12. Februar 2019 die Medaillen an die Teams aus der Schweiz (1.), Österreich (2.) und Italien (3.).

