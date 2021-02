Marco Schwarz: Schönste war "Telefonat mit den Eltern"

Zeit zum Feiern ist vorerst keine geblieben. Das enge Programm in Cortina d'Ampezzo hat Kombinations-Weltmeister Marco Schwarz komplett in seinen Fängen. Immerhin blieb die Gelegenheit für Kontaktaufnahmen mit der Heimat. "Das Schönste war das Telefonat mit den Eltern, eh ganz klar. Sie haben sich brutal gefreut", sagte der Kärntner nach seinem Quali-Ausscheiden im Parallel-Einzel am Dienstag. "Alle daheim haben eine Gaudi gehabt."

Marco Schwarz: "Fokus auf die Hauptdisziplinen"