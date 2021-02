Medaillen-Soll bei Ski-WM erfüllt, Deutsche wollen aber mehr

"Das Soll ist erfüllt, wenn wir zwei Medaillen gewinnen würden. Wir nehmen aber auch vier!" Deutschlands Alpindirektor Wolfgang Maier hatte schon vor der WM die Ziele seines Skiverbandes in Cortina launig auf den Punkt gebracht. Dank Romed Baumann im Super-G und Kira Weidle in der Abfahrt hat Deutschlands Alpinski-Team schon vor WM-Halbzeit mit zweimal Silber das Plansoll erfüllt, will aber bei der ersten WM nach Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther nun mehr.

SN/(APA) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE B Baumann hofft nach zweimal Silber auf weitere deutsche WM-Medaillen