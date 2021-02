Morddrohungen gegen Waldner nach umstrittenen Parallelevents

Der Renndirektor des Ski-Weltverbandes FIS, Markus Waldner, hat nach den umstrittenen WM-Parallelrennen am Dienstag Mails mit Morddrohungen erhalten. Das teilten die Veranstalter der alpinen Titelkämpfe in Cortina d'Ampezzo am Donnerstag mit und sicherten Waldner geschlossen "ihre Unterstützung und Solidarität" zu. Sie seien "offen für ehrliche Konfrontation", schrieben die WM-Ausrichter, "aber Drohungen jeglicher Art sind vollkommen inakzeptabel".

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU FIS-Rennchef Waldner erhielt Morddrohungen