Parallelschwung der Geschlechter als doppelte WM-Premiere

Am Dienstag (Finale 14.00 Uhr/live ORF 1) kommt es in Cortina d'Ampezzo zu einer Premiere in der Geschichte der Ski-Weltmeisterschaften. Erstmals kommt das nun im Weltcup verankerte Parallel-Format zur Austragung, zudem sind erstmals eine Damen- und eine Herren-Einzel-Entscheidung zu einem Event verzahnt. Für Österreich starten Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Katharina Liensberger, Ramona Siebenhofer bzw. Marco Schwarz, Adrian Pertl, Fabio Gstrein und Roland Leitinger.

Im Weltcup wurde zuletzt in Lech/Zürs ein Parallelbewerb ausgetragen