Pertl komplettiert Slalom-Aufgebot des ÖSV

Adrian Pertl hat sich das letzte Ticket im ÖSV-Team für den WM-Slalom in Cortina d'Ampezzo gesichert. Das gab der Österreichische Skiverband am Mittwoch bekannt. Der 24-jährige Kärntner wird damit neben Kombinations-Weltmeister Marco Schwarz, Manuel Feller und Michael Matt den die WM abschließenden Bewerb am Sonntag (10.00/13.30) bestreiten.

SN/APA/BARBARA GINDL Pertl darf bei der WM im Slalom starten