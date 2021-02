Ricarda Haaser fällt wegen Bandscheibenvorfalls für WM aus

Ricarda Haaser wird im österreichischen Aufgebot für die am Montag beginnenden Alpinski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo fehlen. Die Tirolerin unterzog sich wegen Schmerzen im Rücken einer MRT-Untersuchung im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck, wo ein akuter Bandscheibenvorfall festgestellt wurde. Die 27-Jährige wurde am Dienstag von Michael Gabl operiert und fällt für die restliche Saison aus.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die 27-jährige ÖSV-Läuferin wurde am Dienstag operiert