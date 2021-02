Schröcksnadel schickte Baumann nach Super-G-Silber SMS

Romed Baumann hat sich nach seiner WM-Silbernen im Super-G am Donnerstag über viele Gratulanten freuen dürfen. Einer davon war ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. "Er hat mir eine SMS geschrieben und mir gratuliert", sagte der nun für Deutschland startende Tiroler am Samstag in Cortina. Schröcksnadel galt als Kritiker von Baumann, als dieser noch für Österreich fuhr. Wie Baumann schon mehrmals betonte, legte der ÖSV ihm beim Verbandswechsel 2019 aber keine Steine in den Weg.

