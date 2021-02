Schwarz, Mayer, Kriechmayr und Walder in WM-Kombination

Der Österreichische Skiverband schickt Marco Schwarz, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Christian Walder in die Alpine Kombination der Herren am Mittwoch bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo (10.00/13.30 Uhr/live ORF 1). Offen war ja nur noch der vierte Startplatz gewesen, den erhielt nun auch in Hinblick auf den auf Donnerstag verschobenen Super-G am Dienstag der Kärntner Walder.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Das kombinierendeÖSV-Herrenquartett: Christian Walder, Max Franz, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr .