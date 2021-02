Siebenhofer und Tippler knapp an WM-Bronze in Abfahrt vorbei

Nur 13 Hundertstelsekunden haben der Fünften Ramona Siebenhofer in der Abfahrt bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo auf Bronze gefehlt. Vor zwei Jahren war sie bereits um vier Hundertstel an einer WM-Medaille vorbeigeschrammt. "Ich hätte mich heute echt bereit gefühlt", meinte die Steirerin, die am Samstag aber positiv blieb: "Irgendwann kommt es zurück." Tamara Tippler hatte 17 Hundertstel Verspätung auf die Bronzene, die an die Schweizerin Lara-Gut Behrami ging.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Ramona Siebenhofer wollte sich nichts vorwerfen