Ski-Weltcup: Übernimmt Saalbach-Hinterglemm die Kvitfjell-Rennen?

Die Weltcup-Rennen in Norwegen müssen aufgrund der Corona-Maßnamen abgesagt werden. Saalbach-Hinterglemm könnte erneut zum Zug kommen.

Die wegen der strengen Corona-Richtlinien in Norwegen abgesagten Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Herren in Kvitfjell könnten stattdessen in Österreich ausgetragen werden. Wie in Cortina d'Ampezzo zu hören war, wäre der ÖSV interessiert, als Veranstalter mit Saalbach-Hinterglemm einzuspringen. Die Entscheidung sollte noch am Samstagnachmittag oder spätestens am Sonntag fallen, war aus ÖSV- und FIS-Kreisen zu vernehmen.

In Kvitfjell hätten am 6. und 7. März eine Abfahrt und ein Super-G stattfinden sollen. Saalbach, der WM-Austragungsort 2025, hatte bereits in der Vorsaison die Speed-Rennen der Herren übernommen, die in Yanqing auf den chinesischen Olympiastrecken von 2022 hätten ausgetragen werden sollen. Schon damals, Mitte Februar 2020, war das sich von China rasant ausbreitende Coronavirus der Grund für die Verlegung der Rennen.

Quelle: SN