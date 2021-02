Ski-WM: Ein Trio kämpft gegen das Ende der Salzburger Erfolgsserie

Salzburg hat bei der Ski-WM erstmals seit Jahrzehnten nur Nebenrollen. Es droht die erste medaillenlose WM seit 25 Jahren. Neben großen Namen fehlt es vier Jahre vor dem Heim-WM in Saalbach aktuell an der Masse von Weltcupathleten.

93 Medaillen hat Salzburg bisher bei Ski-Weltmeisterschaften abgeräumt. Dass bei den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen in Cortina Edelmetall dazukommt, dafür müssten Mirjam Puchner, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner, die jeweils einen achten Platz als bestes Weltcupresultat zu Buche stehen haben, jedoch über sich hinauswachsen. Salzburgs Verbandspräsident Bartl Gensbichler räumt dem Trio zwar Chancen ein, erwartet aber erst für die Heim-WM in Saalbach 2025 wieder eine Mannschaft, die an die zurückliegenden Erfolge anschließen kann.

"Ich glaube schon, dass alle ...