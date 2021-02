Ski-WM in Cortina: Gut-Behrami jubelt über Gold im Super-G, keine Medaille für Österreich

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami kürte sich beim Auftakt der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina zur Weltmeisterin im Super-G. Corinne Suter machte mit dem zweiten Platz den WM-Start für die Eidgenossen perfekt. Mikaela Shiffrin verpasste nach einem schweren Fehler die Titelverteidigung, darf sich aber über Bronze bei ihrem Speed-Comeback freuen.

Die logische Weltmeisterin im Super-G heißt Lara Gut-Behrami. Die Ski-Rennläuferin aus der Schweiz hat in ihrer erfolgreichsten Disziplin im Jänner in St. Anton, Crans-Montana und zweimal in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

Auch beim WM-Auftakt in Cortina am Donnerstag war die 29-Jährige nicht zu schlagen. Die Schweizerin setzte sich 0,34 Sekunden vor ihrer Landsfrau Corinne Suter durch. Bronze ging an Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin verspielte mit einem schweren Fehler im Schlussabschnitt die Chance auf den zweiten WM-Titel im Super-G in Folge.

ÖSV-Damen ohne Chance auf Edelmetall

Beste Österreicherin war wenig überraschend Tamara Tippler. Die Steirerin klassierte sich nach einer soliden Fahrt auf dem siebten Platz. Der Rückstand auf Weltmeisterin Gut-Behrami betrug allerdings 0,87 Sekunden. Enttäuschend waren die Leistungen der drei weiteren Österreicherinnen in der ersten WM-Entscheidung in Cortina. Ariane Rädler (16.), Christine Scheyer (17.) und Stephanie Venier (20.) verpassten den Sprung in die Top 15.

SN/AFP Für Tamara Tippler gab es zum WM-Auftakt keine Medaille.

