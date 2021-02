Ski-WM in Cortina: Liebeserklärung von Gut-Behrami nach Fahrt zu Gold

Für die Österreicherinnen war der Auftakt in die Speedbewerbe bitter. Mitter: "Aufgedrängt hat sich keine." Lara Gut-Behrami holt endlich ihren ersten WM-Titel und bedankt sich danach bei ihrem Ehemann.

Jahrelang war sie dafür bekannt, dass sie sich den Druck aufbürdet, in diesem Jahr war bei Lara Gut-Behrami alles anders. Sie hat von Beginn an in Cortina den Druck von sich weggeschoben. "Mein Leben wird sich nicht ändern, ob ich hier Gold hole oder nicht. Meine Karriere wird keine andere sein - ob mit Gold oder ohne."

"Ich habe ein Zuhause gefunden"

Nun hat sie mit 29 Jahren tatsächlich ihre erste Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft geholt und in dem Moment des Triumphs vergaß sie nicht zu erwähnen, wem sie dies zu verdanken habe. Sie machte ihrem Ehemann, dem Profi-Fußballer Valon Behrami, eine Liebeserklärung. "Ich habe jetzt eine tolle Familie um mich herum. Menschen, die mich lieben, auch wenn ich nicht gewinne. Das macht den Unterschied aus. Wir haben in den letzten Jahren einiges aufgebaut. Mit meinem Mann habe ich ein Zuhause gefunden, und das hat mir geholfen, mich als Mensch zu beruhigen." So in sich ruhend führte Gut sogar einen Schweizer Doppelsieg an, da sich Landsfrau Corinne Suter die Silbermedaille sicherte. Das ist der Schweiz zuletzt 1987 in Crans-Montana durch Maria Walliser und Michela Figini gelungen.

SN/AP Gut-Behrami holte sich den WM-Titel im Super-G.

Fehler im Mittelteil kostete Shiffrin Titelverteidigung

Gut war nach vier Super-G-Siegen im Weltcup in Folge die große Favoritin, hatte aber auch das Glück, dass es an diesem Tag nur ganz wenige Konkurrentinnen auf der Tofana für sie gab. Viele Topfahrerinnen fehlten verletzungsbedingt, und Mikaela Shiffrin (USA) vergab bei ihrem Super-G-Comeback durch einen Fehler im Mittelteil selbst eine bessere Platzierung als Bronze.

ÖSV-Damen enttäuschten zum Auftakt

Für die Österreicherinnen brachte der Tag viele Erkenntnisse, aber die waren wenig erfreulich. "Ich war richtig nervös am Start, es war sehr ungewohnt, aber es war auch meine erste WM und ich werde daraus lernen", meinte Debütantin Ariane Rädler (16.). Die einzige ÖSV-Athletin, die von der Papierform her echte Medaillenchancen gehabt hätte, war am Ende nicht minder bitter enttäuscht. Tamara Tippler (7.) war bis zum Mittelteil tatsächlich auf Medaillenkurs. "Aber der Mittelteil war halt ein bisschen trickreich gesetzt, und genau da ist mir auch der Fehler unterlaufen. Wenn ich mir die Teilzeiten ansehe und den Abstand auf Rang drei, dann kann ich sagen: Es hat halt alles bis auf diesen einen Teil gepasst. Aber für eine Medaille hier muss alles passen. Am Nachmittag werden ein paar Tränen kommen, aber dann geht es schon weiter."

SN/AFP Für Tamara Tippler gab es zum WM-Auftakt keine Medaille.

Weiter geht es für die heimische Speedcrew nämlich schon am heutigen Freitag mit einem etwas kuriosen doppelten Abfahrtstraining (einmal bis knapp vor dem Ziel, einmal die volle Länge). Das wurde durch die Absagen der letzten Tage notwendig. In das Training gehen sechs Abfahrerinnen, danach wird Cheftrainer Christian Mitter entscheiden, wer für die Abfahrt am Samstag nominiert wird. "Richtig aufgedrängt hat sich im Super G noch niemand", meinte er ironisch. Neben Tippler dürften aber Venier und Puchner die besten Karten haben.

Das Rennen im Liveticker zum Nachlesen: