Es ist eine ungewohnte Ausgangslage. Nach einer durchwachsenen Saison kann der ÖSV bei der Weltmeisterschaft in Cortina mehr gewinnen als verlieren. Wer eine Medaille holen muss, wer dafür eine Sensation braucht und wo alles passieren kann? Der SN-Überblick.

Nur ein Wochenende dauerte vor 90 Jahren die erste alpine Ski-Weltmeisterschaft im Schweizer Bergdorf Mürren. Man kam noch mit Abfahrt und Slalom bei Damen und Herren aus. Die am Sonntag in Cortina d'Ampezzo beginnenden Titelkämpfe, berühmt durch die Olympischen Winterspiele von 1956, die damals auch als Ski-WM gegolten haben, sehen dagegen an 13 Tagen 13 Entscheidungen vor. Da erstmals auch in den Parallelbewerben (plus Teambewerb) um Edelmetall gefahren wird, aber auch die alpine Kombination im Programm verblieb, ist es schwieriger als je zuvor, eine Medaillenzahl zu tippen. Nur ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel nennt wie üblich seine Wunschmarke von sechs bis acht Medaillen. Das endgültige 24-köpfige Aufgebot wird der ÖSV übrigens am Samstag nach dem Herren-Super-G von Garmisch-Partenkirchen bekannt geben.

Medaillen geben muss es nach den bisherigen Leistungen diesmal, mit einer Ausnahme, nur für Österreichs Herren. In den Speedbewerben ist das Team mit den Saisonsiegern Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr gut aufgestellt. Mit Max Franz, Otmar Striedinger, Christian Walder und Stefan Babinsky gibt es dahinter sogar ein Gerangel um die Plätze. Wie im Slalom, denn würden Marco Schwarz, Manuel Feller, Michael Matt und (vermutlich) Adrian Pertl leer ausgehen, wäre das nach zehn Saison-Podestplätzen schon eine arge Enttäuschung. Bei den Damen fuhr sich nur Katharina Liensberger mit fünf Podestplätzen in ebenso vielen Slaloms in die Favoritenrolle auf eine Medaille.



Medaillen geben kann es freilich auch für Tamara Tippler nach drei Podestplätzen als Österreichs klare Nummer eins im Speedteam. Sie war allerdings auch die Einzige, die mit der Spitze mithalten konnte. Und auch ohne die Aufstellung zu kennen, ist eines klar: Ein Teambewerb ohne Medaille wäre für die Alpinmacht Österreich blamabel.



Eine Medaille als Sensation bezeichnen muss man leider im Riesentorlauf der Damen und Herren. Dort ist Roland Leitinger, Vize-Weltmeister 2017, als Ranglisten-18. der beste Österreicher. Die Damen kassierten bereits herbe Pleiten. Ein Top-10-Platz muss in der ÖSV-Problemdisziplin bereits als Erfolg gewertet werden. Das gilt auch für die Kombination der Damen, mit der die Titelkämpfe am Montag (11 Uhr, live ORF 1) eröffnet werden.



Die Fragezeichen sind mangels Bewerben im bisherigen Skiweltcupwinter die Parallelrennen und die Kombination der Herren. So hat etwa Marco Schwarz, WM-Dritter in der Kombi 2019, seit März 2020 kein Rennen mehr mit Abfahrtsski bestritten. Im bisher einzigen Parallelbewerb in Lech/Zürs Ende November wurde Adrian Pertl Vierter, für die ÖSV-Damen war im Viertelfinale Endstation. Freilich gilt hier aber - weit mehr als in den klassischen Disziplinen - das Motto: Alles ist möglich, auch für Österreich.



Der große Abwesende ist Marcel Hirscher, der von 2013 bis 2019 bei jeder WM eine Goldmedaille (sieben insgesamt) gewonnen hat. Preisfrage: Wer war bei den Herren der letzte österreichische Weltmeister, der nicht Hirscher hieß? Hannes Reichelt im Super G 2015. Und wie heißt Österreichs letzte Weltmeisterin? Nicole Schmidhofer im Super G von St. Moritz 2017.

Quelle: SN